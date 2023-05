Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 209 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.3

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Worksheet 5.3.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka.

Terdapat satu jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 207 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.2

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka:

d. Which picture is correct based on the dialogue? Give a check beside the correct picture, and an X beside the wrong picture. See the Wordbox.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 209 Kurikulum Merdeka.

1. Library - IX Classroom

Answer: X

2. IX Classroom - Art Room - Clinic

Answer: X

3. IX Classroom - VII Classroom

Answer: X