Future Perfect Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Penggunaan dalam Kalimat

Berikut ini materi sekolah grammar Future Perfect Tense.

Future Perfect Tense adalah tenses untuk menyatakan kejadian yang akan sudah selesai atau akan terjadi di waktu tertentu di masa depan.

Future Perfect Tense mirip dengan Simple Future Tense.

Perbedaannya adalah Future Perfect Tense menggunakan waktu yang spesifik di masa depan.

Dengan kata lain, tindakan yang dibicarakan harus memiliki tenggat waktu.

Jika tidak menyebutkan tenggat waktu, maka bisa menggunakan Simple Future Tense daripada Future Perfect Tense.

Berikut ini rumus dan contohnya, dikutip dari Grammarly, English EF dan LearnEnglish British Council.

Rumus:

(+) S + will + have + V3

(-) S + will + not + have + V3

(?) will + S + have + V3 ?

Contoh Future Perfect Tense:

- Before he comes, I will have finished my driving course

Pada waktu ini bulan depan, saya akan telah meyelesaikan kursus mengemudi saya.

- We will not have arrived in school at sevent o’clock

Kita tidak akan sampai di sekolah pada pukul 7 tepat.