Future Continuous Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Penggunaan Kalimat

Berikut ini materi sekolah grammarFuture Continuous Tense.

Future Continuous adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang.

Aksi dalam Future Continuous telah dimulai pada saat diucapkan, tapi belum selesai pada saat itu.

Future Continuous dapat digunakan bersama Simple Present Tense.

Simak penjelasan Future Continuous, rumus, fungsi, dan contoh penggunaannya dalam kalimat di bawah ini, dikutip dari Grammarly dan EF English.

Rumus:

(+) S + Will/shall + be + V-ing

(-) S + Will/shall + not + be + V-ing

(?) Will/shall + S + be + V-ing

Contoh:

- You will not be sleeping

Kamu tidak akan tidur

- be sleeping?

Maukah kamu tidur?

