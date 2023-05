Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 140 Kurikulum Merdeka: Read and Answer Part 2

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 untuk SMA/SMK/MA halaman 140 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 140 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan terbuka yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga hanya menjadi referensi dan tidak bisa menjadi patokan jawaban yang benar.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 140 Kurikulum Merdeka:

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 140 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemendikbu.go.id)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 136 Kurikulum Merdeka: Read and Answer Part 1

1. Who told the story?

Answer: The wolf told the story.

2. What made the girl scream an ear piercing scream?

Answer: The wolf pulled out an "I will eat you" card to the girl made the girl scream an ear piercing scream.

3. How could the worlf find out Grandma’s place?

Answer: The wolf could find out Grandma's place because the wolf saw a label on the girl's basket that said ‘To Grandma, 2235 NE Forest Ct.’

4. What made the girl realize that it was not her grandma who take the goodies?