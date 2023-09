40 Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1 K13 dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 beserta kunci jawabannya.

Contoh soal PTS, UTS Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 ini terdiri dari 40 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi PTS.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013.

1. Anna : Good morning, Lia !

Lia : .................................

A. And you ?

B. Good bye

C. Very well. Thanks

D. Good morning, Anna

Jawaban: D

2. Jim : Jeyke, this is friend, his name is Vee. He is a lecture of Hybe University

Jeyke : Hi, Vee.