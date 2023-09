Contoh Soal PTS, UTS IPA Kelas 8 SMP Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS), Penilaian Tengah Semester (PTS) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 8 SMP Semester 1 Kurikulum 2013, lengkap dengan kunci jawabannya.

Contoh soal PTS, UTS IPA kelas 8 SMP Semester 1 terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang dilengkapi kunci jawaban.

Siswa sebaiknya mengerjakan soal-soal terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawaban.

Adapun contoh soal ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Soal UTS, PTS IPA Kelas 8 SMP Semester 1 Kurikulum 2013

Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d !

1. Perhatikan pernyataan berikut ini !

a). Eko mendorong meja dengan gaya sebesar 30 N sehingga meja berpindah sejauh 3 meter.

b). Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4.000 N sehingga delman berpindah sejauh 20 meter.

c). Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2.000 N sehingga pohon tumbang ditempat.

Pernyataan di atas yang merupakan contoh suatu usaha adalah .....

A. a dan b

B. b dan c

C. a dan c

D. a, b dan c

Jawaban: A

2. Kelompok makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat, adalah....

A. Padi, jagung, kentang

B. Tempe, tahu, kacang-kacangan

C. Telur, margarine, lemak sapi

D. Ikan, gangdum, singkong

Jawaban: A