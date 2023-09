Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 92, Discussion Questions

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 92 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Pada soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 92, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai lirik dalam sebuah lagu.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 92, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 92.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 83, Writing Connection

Discussion Questions for Hero

1. What is the song “Hero” about?

Jawaban:

The song is about the importance of confidence, bravery, and spirit in facing anything in our lives.

We're a hero for ourselves.

So don't be afraid and just believe in yourself.

2. According to the song “Hero”, what makes a hero?

Jawaban:

Based on the song, a hero is someone strong, brave, and be able to survive.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 82, Active Conversation

3. Who is your hero? Why?

Jawaban: