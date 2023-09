TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 halaman 15 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Pada soal Bahasa Inggris kelas 11 halaman 15, siswa diminta untuk menulis dialog atau percakapan menggunakan saran dan penawaran.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 15, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 halaman 15.

Writing Connection

With a partner, choose a topic of your choice. Write a dialogue using suggestions and offers.

Contoh Jawaban:

Annya: Hi Angel, where have you been?

Angel: I'm from the canteen.

Annya: Have you finished your English task?

Angel: No, I haven't. How about you?

Annya: Not yet. I don’t understand what the teacher explain yesterday.

Angel: How about we study together?

Annya: It is a good idea. But, when?