50 Soal PAT Matematika Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban PAS, UAS, PSAJ

Berikut 50 soal Matematika kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka berikut dan kunci jawaban.

TRIBUNNEWS.COM - Siswa kelas 1 SD/MI akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), maupun Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) pada akhir semester 2.

Ujian ini diselenggarakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama semester 2.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Sebagai bentuk persiapan menghadapi ujian, siswa dapat memperbanyak latihan dengan mengerjakan berbagai soal Matematika agar lebih terbiasa memahami dan menjawab beragam jenis soal yang kemungkinan akan muncul saat ujian berlangsung.

Tribunnews.com menyediakan soal latihan Matematika kelas 1 SD/MI Semester 2 yang disusun berdasarkan materi buku Matematika SD/MI Kelas I oleh Dara Retno Wulan dan Rasfaniwaty.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, atau C!

1. Di dalam kelas, Bu Guru meletakkan beberapa buku cerita di atas meja. Setelah dihitung bersama-sama, jumlah buku tersebut ada delapan buah. Lambang bilangan yang tepat untuk menunjukkan jumlah buku tersebut adalah ....

A. 6

B. 8

C. 10

Kunci Jawaban: B

2. Rina memiliki 5 pensil warna di dalam kotak pensilnya. Jika Rina ingin menuliskan jumlah pensil tersebut menggunakan angka, maka angka yang benar adalah ....

A. 5

B. 7

C. 9

Kunci Jawaban: A

3. Pada saat bermain balok, Budi menyusun 9 balok warna-warni di lantai rumahnya. Jumlah balok yang disusun Budi lebih banyak daripada 7 balok. Bilangan yang menunjukkan jumlah balok Budi adalah ....

A. 6

B. 7

C. 9

Kunci Jawaban: C

4. Di halaman sekolah terdapat 4 pohon mangga dan 2 pohon jambu. Jika dibandingkan, jumlah pohon mangga terlihat lebih sedikit daripada jumlah 5 pohon. Banyak pohon mangga adalah ....

A. 4

B. 6

C. 8

Kunci Jawaban: A

5. Ibu membeli 10 buah jeruk untuk dimakan bersama keluarga di rumah. Bilangan sepuluh jika ditulis menggunakan angka adalah ....

A. 8

B. 10

C. 7

Kunci Jawaban: B