UNJ Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2026, Sediakan 9 Jalur Seleksi Mandiri, Simak Jadwalnya

JALUR MANDIRI UNJ - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) resmi membuka Penmaba Mandiri 2026 dengan sembilan jalur seleksi, termasuk jalur rapor, prestasi, nilai UTBK, ujian tulis, disabilitas, hingga International Class Program (ICP). Kuota penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri 2026 meningkat dari 30 persen menjadi 50 persen.

Ringkasan Berita: UNJ resmi membuka Penmaba Jalur Mandiri 2026 dengan sembilan jalur seleksi, termasuk jalur rapor, prestasi, nilai UTBK, ujian tulis, disabilitas, hingga International Class Program (ICP).

Sebagai PTNBH, UNJ meningkatkan kuota jalur mandiri menjadi 50 persen dan saat ini memiliki 120 program studi dengan 63 prodi berakreditasi unggul.

UNJ menegaskan proses seleksi dilakukan secara adil, transparan, dan fleksibel, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi calon mahasiswa baru.

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) resmi meluncurkan penerimaan mahasiswa baru (Penmaba) Mandiri Tahun 2026.

Informasi tersebut disampaikan dalam rangka Launching Penmaba Mandiri UNJ Tahun 2026 secara daring melalui zoom dan kanal youtube resmi UNJ pada 26 Mei 2026.

Dalam peluncuran tersebut, UNJ memperkenalkan berbagai jalur seleksi mandiri yang memberikan peluang lebih luas bagi calon mahasiswa untuk bergabung di kampus tersebut.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNJ, Prof. Ifan Iskandar menyampaikan bahwa UNJ berhasil masuk dalam peringkat 10 besar perguruan tinggi dengan jumlah pendaftar terbanyak pada seleksi UTBK 2026.

Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap UNJ menjadi alasan kampus membuka lebih banyak jalur seleksi mandiri.

"Jalur tersebut meliputi seleksi rapor yang menggunakan skema seperti SNBP, jalur prestasi, nilai UTBK, ujian tulis di kediaman masing-masing peserta, ujian khusus disabilitas, hingga ujian tulis langsung di kampus," katanya, dikutip dari laman resmi unj.ac.id, Kamis (28/5/2026).

UNJ Miliki 120 Program Studi

Direktur Akademik UNJ, Agung Premono, menjelaskan bahwa transformasi UNJ dari IKIP menjadi universitas memperkuat posisi kampus sebagai institusi pengetahuan dan kebudayaan.

Saat ini, UNJ memiliki 120 program studi dan sebanyak 63 program studi telah terakreditasi unggul.

"Sehingga dalam konteks ini masyarakat tidak usah ragu dengan akreditasi yang dimiliki UNJ, karena akreditasi unggul memastikan program studi setara dengan kampus lainnya," ujarnya.

Agung menambahkan bahwa Program Studi Humas dan Komunikasi Digital menjadi salah satu program studi dengan jumlah pendaftar tertinggi pada UTBK 2026.

Baca juga: Pendaftaran Jalur Non Tes UTBK UNESA Dibuka 28 Mei-9 Juni 2026, Berikut Trik Lolos Seleksi

Selain itu, UNJ juga mencatat peningkatan jumlah pendaftar tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 164 ribu pendaftar.

Meski memiliki kualitas yang setara dengan perguruan tinggi PTNBH lainnya, Agung menyebut UNJ tetap unggul dalam keterjangkauan biaya pendidikan meskipun berada di Jakarta.

UNJ juga menjadi perguruan tinggi negeri dengan jumlah penerima beasiswa KJMU terbanyak yang mencapai 4.173 mahasiswa pada tahun 2025.

Di tingkat internasional, posisi UNJ saat ini berada pada peringkat ratusan dunia dan menempati posisi ke-empat nasional pada bidang pendidikan.

Kuota Jalur Mandiri Naik Jadi 50 Persen