100 Soal PAT IPS Kelas 7 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban PAS, UAS, PSAJ

Berikut 100 soal IPS kelas 7 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan kunci jawaban untuk latihan dengan dibantu orang tua/wali.

TRIBUNNEWS.COM - Siswa kelas 7 SMP/MTs akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), maupun Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) pada akhir semester 2.

Ujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari selama semester 2.

IPS adalah salah satu pelajaran yang diujikan dalam Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Untuk persiapan, siswa sebaiknya banyak berlatih mengerjakan soal IPS agar lebih terbiasa dan mudah dalam memahami serta menjawab soal saat ujian.

Tribunnews.com menyediakan soal latihan IPS kelas 7 SMP/MTs Semester 2 yang disusun berdasarkan materi buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi) oleh Muhammad Nursaban dan Supardi.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, C atau D!

1. Suatu wilayah berada di daerah pegunungan dengan suhu udara sejuk dan tanah yang subur. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor utama yang memengaruhi kehidupan masyarakat adalah…

A. kondisi geografis wilayah

B. tingkat pendidikan masyarakat

C. kebijakan pemerintah

D. jumlah penduduk

Kunci Jawaban: A

2. Perbedaan kondisi alam antarwilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini terjadi karena adanya hubungan yang saling menguntungkan antarwilayah yang disebut…

A. urbanisasi

B. konektivitas antarruang

C. globalisasi

D. industrialisasi

Kunci Jawaban: B

3. Peningkatan suhu bumi secara global menyebabkan perubahan pola musim yang tidak menentu sehingga berdampak pada kehidupan manusia, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Fenomena ini disebut…

A. gempa bumi

B. perubahan iklim

C. erosi

D. vulkanisme

Kunci Jawaban: B

4. Indonesia berada di wilayah Cincin Api Pasifik sehingga sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi…

A. ekonomi tinggi

B. bencana alam besar

C. industri maju

D. transportasi modern

Kunci Jawaban: B

5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan secara luas disebut kegiatan…

A. konsumsi

B. produksi

C. distribusi

D. investasi

Kunci Jawaban: C

6. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial terjadi ketika individu atau kelompok saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Contoh interaksi sosial yang bersifat kerja sama adalah…

A. siswa belajar sendiri di rumah

B. warga kerja bakti membersihkan lingkungan

C. orang membaca buku

D. seseorang menonton televisi

Kunci Jawaban: B

7. Sejarah sebagai ilmu mempelajari peristiwa masa lalu berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama mempelajari sejarah adalah…

A. mengulang masa lalu

B. mengetahui cerita rakyat

C. memahami perubahan kehidupan manusia

D. menghafal semua peristiwa

Kunci Jawaban: C

8. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir cenderung bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan sumber daya laut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara…

A. teknologi dan pendidikan

B. kondisi geografis dan mata pencaharian

C. budaya dan agama

D. ekonomi dan politik

Kunci Jawaban: B

9. Konektivitas antarruang dapat dilihat dari adanya jalur transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya sehingga mempermudah mobilitas manusia dan barang. Contoh konektivitas tersebut adalah…

A. sungai yang tercemar

B. jalan tol antarprovinsi

C. gunung yang tinggi

D. hujan deras

Kunci Jawaban: B

10. Perubahan iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen di berbagai daerah karena pola hujan yang berubah-ubah. Dampak ini paling terasa pada sektor…

A. industri

B. pendidikan

C. pertanian

D. perdagangan

Kunci Jawaban: C