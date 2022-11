Prediksi Piala Dunia 2022 Qatar: Timnas Brasil, Dari Jagoan Jadi Pecundang

TRIBUNNEWS.COM - Prediksi Piala Dunia 2022, Timnas Brasil memiliki potensi untuk mengukir kisah 'from hero to zero', alias dari jagoan menjadi pecundang.

Prediksi Timnas Brasil mengalami nasib pahit pada gelaran Piala Dunia 2022 disampaikan dua legendanya, Gilberto Silva dan Roberto Carlos.

Ada satu faktor yang dapat menyebabkan misi Timnas Brasil juara Piala Dunia 2022 di Qatar hancur berantakan.

Disampaikan mantan pemain Real Madrid dan Arsenal, tidak adanya dukungan 100 persen dari publiknya sendiri membuat Timnas Brasil bisa babak belur di turnamen mayor empat tahunan ini.

Pemain Brasil merayakan kemenangan atas Venezuela dengan skor 1-0 dalam pertandingan tertutup kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 Amerika Selatan di Stadion Morumbi di Sao Paulo, Brasil, pada 13 November 2020. (FERNANDO BIZERRA / POOL / AFP)

“Coba dan beri tahu pers (media) Brasil bahwa kami adalah favorit," ujar Robert Carlos kepada Express.

"Sering kali mengenakan seragam Brasil, anda (pemain) merasakan beban ekspektasi. Pers sering tidak percaya pada tim. Tapi kami terbiasa mendapat kritik, tidak peduli seberapa keras kami bekerja," sambung legenda Timnas Brasil yang pernah membela Inter Milan.

Roberto Carlos sedikit bingung dengan media dan publik Brasil yang terlalu pesimis akan prestasi timnasnya.

Ini keterbalikan dengan banyak kalangan yang justru menempatkan tim Samba sebagai kandidat kuat menjuarai World Cup 2022 Qatar.

"Dunia mencintai sepak bola Brasil, tetapi orang-orang di negara itu tampaknya tidak percaya pada tim," sambung Roberto Carlos.

Apa yang disampaikan Roberto Carlos pun diamini Gilberto Silva.