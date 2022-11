Lima Laga Terbaik Babak Penyisihan Grup Piala Dunia 2022, Argentina vs Meksiko, Prancis vs Denmark

TangkapLayar/sportskeeda

Lima pertandingan terbaik di babak fase penyisihan grup di Piala Dunia 2022 Qatar. Ada laga Spanyol vs Jerman, Argentina vs Meksiko, Portugal vs Uruguay, Brasil vs Swiss, hingga Prancis vs Denmark. SImak Jadwal Pertandingan Terbaik Piala DUnia 2022 di sini.