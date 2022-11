Hasil Akhir Amerika Serikat vs Wales di Piala Dunia 2022: 1-1, Bale Selamatkan Muka The Dragons

AFP/NICOLAS TUCAT

Penyerang Wales Gareth Bale merayakan gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara AS dan Wales di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, barat Doha pada 21 November 2022. Live skor babak kedua Amerika Serikat vs Wales di Piala Dunia 2022 di Al Rayyan Stadium. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)