Hasil Babak Pertama Timnas Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022: Skor 0-0, Kane Cs Dominan

AFP/ODD ANDERSEN

Penyerang Inggris Harry Kane (bawah) berebut bola dengan gelandang AS Weston McKennie (atas) selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan AS di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha. Jum'at (25 November 2022). Hasil pertandingan babak pertama Timnas Inggris vs Amerika terhias skor 0-0 pada Piala Dunia 2022 Al Bayt Stadium, Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB. (Odd ANDERSEN/AFP)