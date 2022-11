Live Streaming Australia vs Denmark Piala Dunia 2022, Lord Braithwaite Jadi Ujung Tombak Tim Dinamit

Penyerang Denmark, Martin Braithwaite menyundul bola dalam laga babak 16 besar UEFA Euro 2020 antara Wales dan Denmark di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda, Sabtu (26/6/2021) malam WIB. Pertandingan berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Denmark. Berikut susunan pemain Timnas Australia vs Denmark di Piala Dunia 2022, Braithwaite starter di laga malam ini, Kamis (30/11/2022). AFP/POOL/Kenzo Tribouillard

TRIBUNNEWS.COM - Berikut live streaming dan susunan pemain Timnas Australia vs Denmark Grup D di Piala Dunia 2022, Martin Braithwaite jadi ujung tombak tim Dinamit di lini depan.

Jadwal Australia vs Denmark di Grup D Piala Dunia 2022 bakal digelar di Al Janoub Stadium pada Kamis, (30/11/2022) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan Piala Dunia 2022 dapat disaksikan via live streaming Vidio.com

Dalam laga sebelumnya, Martin Braihwaite belum pernah menjadi starter di Piala Dunia 2022 untuk Denmark.

Penyerang Denmark, Martin Braithwaite mengontrol bola dalam laga babak 16 besar UEFA Euro 2020 antara Wales dan Denmark di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda, Sabtu (26/6/2021) malam WIB. Pertandingan berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Denmark. AFP/POOL/Kenzo Tribouillard (AFP/Kenzo Tribouillard)

Untuk pertama kalinya Braithwaite menjadi starting IX.

Pemain asal Espayol tersebut ditopang winger dari FC Porto Andreas Skov Olsen dan juga pemain asal Eintracht Frankfurt Jesper Lindstrom.

Kasper Hjulmand masih mempercayakan lini tengah kepada Christian Eriksen merupakan pemain andalan Manchester United.

Sedangkan anak asuhan Graham Arnold masih mengandalkan Striker dari klub asal Jepang Fagiyano Okayama, Mitchell Duke dan di topang oleh winger Adelaide United, Craig Goodwin.

Di lini tengah Timnas Australia diisi oleh pemain Celtic FC yaitu Aaron Mooy.

Kedua tim dipastikan tampil all out mengingat keduanya butuh poin menang untuk bisa tampil di putaran 16 besar.

Prediksi Susunan Pemain Australia vs Denmark