Prediksi Inggris vs Senegal di Babak 16 Besar Piala Dunia 2022, The Three Lions Dijagokan Menang

Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate (kiri) memeluk dan memberi selamat kepada penyerang Timnas Inggris, #11 Marcus Rashford saat ia diganti setelah mencetak dua gol dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. Babak 16 besar Piala Dunia 2022 mempertemukan Inggris vs Senegal, Senin (5/12/2022) pukul 02.00 WIB. The Three Lions dijagokan menang 2-0. AFP/PAUL ELLIS