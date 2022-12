Final Piala Dunia 2022: Emiliano Martinez Sebut Mbappe Tak Tahu Sepak Bola

Kiper Argentina Emiliano Martinez merayakan penyelamatan penalti selama pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Belanda dan Argentina di Stadion Lusail, utara Doha pada 9 Desember 2022. Jelang laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis, Emi Martinez sebut Kylian Mbappe "tidak cukup tahu sepak bola". (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Jelang laga final Piala Dunia 2022, kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez mengatakan bahwa Kylian Mbappe tidak cukup tahu sepak bola.

Seperti yang diketahui, laga final Piala Dunia 2022 akan mempertemukan Argentina vs Prancis pada Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB di Stadion Lusail, Qatar.

Pada bulan Mei tahun 2022, Mbappe ramai diperbincangkan karena mengeklaim sepak bola Amerika Selatan tidak semaju sepak bola Eropa.

Emi Martinez baru-baru ini membalas komentar tersebut dengan mengatakan bahwa Argentina adalah tim yang hebat.

Baca juga: Josko Gvardiol Man of the Match Laga Kroasia vs Maroko di Perebutan Juara Ketiga Piala Dunia 2022

"Dia tidak cukup tahu tentang sepak bola," kata Martinez dikutip dari Mirror.

"Dia tidak pernah bermain di Amerika Selatan."

"Ketika Anda tidak memiliki pengalaman ini, mungkin lebih baik tidak membicarakannya."

"Tapi itu tidak masalah."

"Kami adalah tim yang hebat, diakui seperti itu," tuturnya.

Sementara itu, di awal tahun 2022 Mbappe menyatakan bahwa Eropa menyajikan pertandingan tingkat tinggi, seperti kompetisi Nations League.

"Keuntungan yang kami miliki di Eropa adalah kami bermain di antara kami sendiri dengan pertandingan tingkat tinggi sepanjang waktu, seperti Nations League," kata penyerang Paris Saint-Germain itu pada bulan Mei dilansir Mirror.

“Ketika kami tiba di Piala Dunia, kami sudah siap, di mana Brasil dan Argentina tidak memiliki level ini di Amerika Selatan."

"Sepak bola tidak semaju di Eropa."

"Itulah mengapa di Piala Dunia terakhir, selalu orang Eropa yang menang," ucapnya.