ASYA Raih Dua Penghargaan dari PropertyGuru Indonesia Property Awards 2021

ASYA berhasil meraih sejumlah penghargaan di The PropertyGuru Indonesia Property Awards (IPA) 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- ASYA raih dua kategori penghargaan pada Indonesia Property Awards 2021 oleh PropertyGuru. Proyek tersebut digarap oleh ASTRA Property, Hongkong Land, dan Modernland.

ASYA meraih penghargaan Best Housing Development dan Cluster Toba Lake Villas at ASYA juga dinobatkan sebagai Best Housing Landscape Architectural Design.

Chief Marketing Officer PT Astra Modern Land Irma Tjandra mengatakan penghargaan tersebut merupakan pencapaian gemilang bagi ASYA di penghujung tahun 2021.

"Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan keseriusan kami untuk selalu menghadirkan proyek properti berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia," tutur Irma.

Pencapaian tersebut, ucap Irma, menjadi pendorong untuk terus mempertahankan prestasi dan performa yang lebih baik lagi sebagai pengembang.

"Sekaligus terus berinovasi mengembangkan dan membangun produk-produk hunian maupun properti lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” ucapnya.

ASYA mengusung konsep 'Beautiful Life, Beautiful Living'. Dengan ruang terbuka hijau, pencahayaan alami, sirkulasi udara, sistem sanitasi, dan sistem keamanan yang baik dalam hunian.

Sementara itu, ucap Irma, Cluster Sentarum terpilih sebagai pemenang kategori Best Housing Development Award. Rumah dengan konsep modern minimalis tersebut, dirancang oleh Tom Elliot, arsitek ternama yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya.

Ia menambahkan, ASYA dilengkapi dengan lanskap danau seluas 15 hektar yang dikelilingi oleh 13 hektare ruang terbuka hijau serta clubhouse khusus pada cluster, yang dapat menjadi sarana bagi penghuni untuk bersantai, melepas penat setelah rutinitas, berkumpul bersama keluarga, berolahraga, dan aktivitas lainnya.

