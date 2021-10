Kisah Wanita Langsungkan Pernikahan dan Wisuda Online Bersamaan, Pengunggah: Wisuda dan Dihalalin

TRIBUNNEWS.COM - Inilah Kisah wanita di Surabaya yang melangsungkan acara pernikahan dan wisuda online bersamaan viral di media sosial TikTok.

Momen berkesan dan tak terlupakan tersebut, dibagikan oleh Virsta Safira Atmayanda.

Dia mengunggah video ikut wisuda online saat acara pernikahannya melalui akun TikTok @virstasafira.

Tak lama kemudian, video tersebut banyak dilihat publik dan mendapat beragam respons.

Baca juga: 5 Kesalahan Pemakaian Serum Retinol yang Jadi Skincare Viral di TikTok

Dalam keterangan, Virsta atau akrab dipanggil Vivi menyebut kisahnya sebagai momen terbaik dalam hidupnya.

Apalagi pada hari yang sama, ia menerima gelar Sarjana sekaligus resmi menikah dengan orang yang dicintainya.

"The best moment ever! Wisuda+dihalalil!," tulis @virstasafira, sebagaimana yang dikutip Tribunnews.com, Minggu (17/10/2021).

Cerita Wanita yang Langsungkan Pernikahan dan Wisuda Online Bersamaan

Wanita yang melangsungkan acara pernikahan dan wisuda online dalam satu hari yang sama bernama Virsta Safira Atmayanda.

Virsta Safira Atmayanda merupakan lulusan Sarjana salah satu Perguruan Tinggi di Surabaya.

Virsta atau yang sering dipanggil Vivi ini membagikan kisahnya melalui akun TikToknya.