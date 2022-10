10 Media Asing Soroti Tragedi Arema Vs Persebaya, Ungkap soal Anak-anak dan Polisi yang Tewas

TRIBUNNEWS.COM - Tragedi kerusuhan dalam pertandingan Arema vs Persebaya, menyita perhatian banyak pihak.

Tragedi kerusuhan saat pertandingan Arema Vs Persebaya tersebut terjadi, Sabtu (1/10/2022).

Kerusuhan maut terjadi pasca-laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, dalam lanjutan Liga 1.

Terakhir korban yang tewas sebanyak 129 orang, termasuk dua anggota Polri.

Banyak pihak menyoroti kerusuhan Arema Vs Persebaya, kejadian menjadi viral di sosial, dan diberitakan di seluruh media nasional.

Bahkan tidak hanya media nasional, media asing pun ikut serta mengunggah berita soal tragedi tersebut.

Tampak media The New York Times, memberitakannya dengan menuliskan judul ‘More Than 100 Dead in Unrest After Indonesian Soccer Match’.

Kemudian media asing The Guardian, menuliskan judul ‘More than 120 people reportedly killed in riot at Indonesian football match.’

Fox Sport, menuliskan judul ‘More than 100 people dead, league suspended as football riot ends in disaster.’

Media yang berbasis di Inggris lainnya, Mirror, menuliskan judul ‘127 football fans killed in mass riot involving tear gas as league suspended.'