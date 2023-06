Peringati HANI, Rutan Humbang Hasundutan Gelar Razia dan Tes Urine Warga Binaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) atau International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking diperingati oleh negara-negara di dunia pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya.

Peringatan tersebut bertujuan untuk memperkuat aksi dan kerja sama dalam mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

BNN RI sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam perang melawan narkotika, War On Drugs, guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Di tahun ini, HANI mengusung tema internasional : “People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention”, sedangkan tema nasional HANI adalah : “Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar”.

Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, memperingati HANI 2023 dengan mengadakan rangkaian kegiatan razia insidentil pada kamar hunian warga binaan yang dipimpin langsung oleh Kepala KPR dan dilanjut pelaksanaan tes urine pada warga binaan.

“Sejalan dengan tema nasional HANI 2023 yaitu Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar, kami melakukan kegiatan razia kamar hunian dan tes urine kepada warga binaan guna scanning peredaran narkoba di dalam rutan. Dan jika ditemukan akan kami akan tindak dengan tegas siapapun yang terlibat di dalamnya," kata Kepala Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan, Herry Simatupang dalam keterangan yang diterima, Senin (26/6/2023).

Dia menambahkan bahwa hasil dari razia insidentil hari ini tidak menemukan barang-barang yang diindikasikan sebagai narkoba maupun peredarannya.

Dari razia yang difokuskan di blok hunian, meski petugas tidak menemukan narkoba, tetapi menemukan sejumlah benda larangan, diantaranya handphone, earphone, mancis, senjata taham, tali dan tongkat besi.

Sementara itu, bertempat di aula rutan, kegiatan tes urine disaksikan langsung oleh Karutan, Kepala KPR, perawat dan staff KPR beserta taruna-taruni POLTEKIP yang sedang menjalani KKN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine menggunakan alat multi-drugs urine tests Cup, sampel urine sejumlah 10 adalah negatif atau tidak mengandung golongan narkotika.

“Semoga Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan selalu Bersinar Hatinya, bersih dari narkoba, handphone dan pirantinya,” kata Herry saat menutup kegiatan.