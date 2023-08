Viral Dua Angin Puting Beliung di Danau Toba, BMKG Imbau Warga Jauhi Pusaran Meski Tak Berbahaya

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah video fenomena alam dua angin puting beliung di atas Danau Toba, Sumatera Utara menjadi viral di media sosial.

Dalam rekaman amatir itu, tampak dua pusaran angin itu muncul dari awan hitam dan meluncur ke atas permukaan air.

Mulanya, video tersebut diunggah oleh akun @andreli_48 pada Senin (14/8/2023).

Menurut pengunggah, fenomena ini terjadi pada Minggu (13/6/2023) yang berlokasi di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Masyarakat di wilayah Danau Toba menyebut angin tornado tersebut dengan istilah halisungsung.

Fenomena ini kemudian ramai dibahas warganet setelah diunggah di akun base Instagram @folkative, Senin (14/8/2023).

"A video posted on TikTok by at/sipaling_jalan shows two tornadoes over the surface of Lake Toba on Sunday (13/8) (Video yang diposting di TikTok oleh at/sipaling_jalan menunjukkan dua tornado di atas permukaan Danau Toba pada Minggu (13/8))."

"According to Focaster BMKG Region I Nora Sinaga, the phenomenon of usually Waterspout commonly occurs in July-August, usually due to the season change (Menurut Focaster BMKG Wilayah I Nora Sinaga, fenomena Waterspout biasanya terjadi pada Juli-Agustus, biasanya karena pergantian musim.)," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Hingga artikel ini ditulis video tersebut telah mendapatkan 2,1 juta penayangan.

Penjelasan BMKG

Dikutip dari Kompas.com, Badan Meteorlogi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho membenarkan adanya fenomena dua angin puting beliung tersebut.

Menurutnya, fenomena itu terjadi pada Minggu (13/8/2023) sekira pukul 16.00 WIB di Desa Siregar Aek Nalas, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Hendro menjelaskan, fenomena itu disebut dengan waterspout atau identik dengan puting beliung, tetapi berada di atas permukaan air.

"Ketika terjadi di perairan namanya waterspout, ketika terjadi di darat namanya puting beliung," kata Hendro saat dikonfirmasi, Senin (14/8/2023).

Ia menuturkan, fenomena waterspout ini umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan.

Warga Diimbau Menjauhi Pusaran