Soal Pesan yang Ditinggalkan di TKP Penemuan Jasad Ibu Anak di Cinere, Polisi Belum Bisa Simpulkan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kabar terbaru soal jasad ibu dan anak yang ditemukan meninggal dunia hingga hampir menyisakan tengkorak saja di Perumahan Bukit Cinere, Depok, Jawa Barat.

Pihak kepolisian pun menemukan ada pesan yang ditinggalkan.

Pesan tersebut bertuliskan "to you whom ever".

Hal tersebut disampaikan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi.

Ia mengatakan, tulisan tersebut berada di sebuah laptop yang diduga milik salah satu korban.

"Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul, 'to you whom ever'. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia," kata Hengki kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Namun, Hengki mengaku pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab kematian ibu dan anak tersebut.

"Ini kira-kira akan kita dalami. Apakah memang ini tulisannya jenazah ini, atau mungkin merupakan depresi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang juga yang nulis, kita nggak tahu," ujar dia.

Ia menjelaskan, saat ini tim penyidik gabungan masih mendalami bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

"Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Apakah ini matinya alami, natural. Apakah accident, kecelakaan. Apakah sucide, bunuh diri atau pembunuhan," terang Hengki.

Sebelumnya, pasangan ibu dan anak ditemukan sudah menjadi Tengkorak di rumah pribadinya di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat.

Jasad keduanya ditemukan dalam kondisi sudah menjadi tengkorak pada Kamis (7/9/2023) pagi usai warga sekitar mencium bau tak sedap dari dalam rumah.

Korban diketahui bernama Grace Arijani Harahapan (65) dan sang anak David Ariyanto (38).

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto mengatakan, berdasarkan keterangan warga, kedua korban yang memang hanya berdua tinggal di rumah itu sudah sebulan terakhir tak keluar rumah.

"Saat saksi (petugas keamanan dan Ketua RT) mencoba masuk kedalam pagar lalu membuka garasi rumah dan mencium bau tidak sedap dari ruang kamar mandi mereka langsung menghubungi Polsek," kata Hadi saat dikonfirmasi.

Hadi mengatakan, jasad ibu dan anak itu ditemukan dalam kamar mandi yang tidak terkunci.

"Keadaannya sudah tidak bisa di identifikasi (tinggal tengkorak) dan diperkirakan meninggal sudah lama dan belum diketahui penyebab kematiannya," kata Kasat Reskrim.

Hadi menjelaskan, di meja dapur rumah tersebut, polisi turut menemukan kertas bertuliskan nama Stervin dan Katreen di atas meja dapur.

