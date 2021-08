7 Drama Korea Tayang September 2021: Ada Lost Dibintangi Ryu Jun Yeol Tayang 4 September

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar drama Korea yang akan tayang pada September 2021.

Simak juga sinopsis singkat dan daftar pemainnya.

Drama Korea dengan berbagai genre menarik siap hadir di layar kaca September mendatang.

Tanggal 4 September 2021 akan tayang drama Lost dengan pemain utamanya Ryu Jun Yeol.

Selain itu, ada drama yang dibintangi Kim Go Eun berjudul Yumi's Cells hingga Dali and the Cocky Prince.

Berikut daftar drama Korea tayang September 2021:

1. Lost

Drama Korea berjudul Lost. (JTBC via Asian Wiki)

Dikutip dari asianwiki.com, drama Korea berjudul Lost akan tayang perdana pada 4 September 2021.

Drama ini tayang setiap Sabtu dan Minggu di stasiun TV JTBC pukul 22.30 waktu Korea Selatan.

Lost merupakan garapan dari sutradara Hur Jin Ho.