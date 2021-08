Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampun Lilo - Happy Asmara: Aku Tresno Karo Kowe

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Sampun Lilo.

Lagu Sampun Lilo dipopulerkan oleh Happy Asmara.

Lagu Sampun Lilo dirilis pada 14 Februari 2021 tepat di Hari Valentine.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Terlalu Manis - Slank, Kunci dari G Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Penyesalanku - Vagetoz: Ku Menyesal Tak Mencintamu

Chord dan Lirik Lagu Sampun Lilo - Happy Asmara:

(Intro) F G Em E Am

F G F G

C Em Am

Ra perlu kowe ngerti gedene perjuanganku

F G C

Tulus di nggo mbahagiakke sliramu..

C Em Am

Ra perlu kowe ngerti gedene roso sayangku

F G C

Cukup aku yang merasakan itu..

F G

Masio.. aku dudu pilihanmu..

F G

Kowe tetep.. neng atiku..

(Chorus)

F

Aku tresno karo kowe

G

Nanging kowe tresno dee..

Em

Aku sayang kowe

E Am

Nanging kowe sayang dee..

A Dm

Uwes tak lilakno..

G

Wes kowe lungo'o..

C

Sing adoh teko uripku..

F

Aku tresno karo kowe

G

Nanging kowe tresno dee..

Em

Aku sayang kowe

E Am

Nanging kowe sayang dee..

Dm

Snajan ati loro..

G

Perih neng njero dodo..

C

Nanging kudu tak tompo..

(Int.) Dm G Em E Am A Dm G C

G# C G# G

C Em Am

Ra perlu kowe ngerti gedene perjuanganku

F G C

Tulus di nggo mbahagiakke sliramu..

C Em Am

Ra perlu kowe ngerti gedene roso sayangku

F G C

Cukup aku yang merasakan itu..

F G

Masio.. aku dudu pilihanmu..

F G

Kowe tetep.. neng atiku..

(Chorus)

F

Aku tresno karo kowe

G

Nanging kowe tresno dee

Em

Aku sayang kowe

E Am

Nanging kowe sayang dee..

A Dm

Uwes tak lilakno..

G

Wes kowe lungo'o..

C

Sing adoh teko uripku..

F

Aku tresno karo kowe

G

Nanging kowe tresno dee..

Em

Aku sayang kowe

E Am

Nanging kowe sayang dee..

A Dm

Snajan ati loro..

G

Perih neng njero dodo..

G# C

Nanging kudu tak tompo..

A Dm

Snajan ati loro..

G

Perih neng njero dodo..

F C

Nanging kudu tak tompo..

Video Klip

(Tribunnews.com)