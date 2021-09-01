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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J, Kunci Dimulai dari B
Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul It's Only Me yang dipopulerkan oleh penyanyi Kaleb Jonath.
Instagram @kalebjonath
Kaleb J - Ini chord gitar dan lirik lagu berjudul It's Only Me yang dipopulerkan oleh penyanyi Kaleb Jonath.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul It's Only Me yang dipopulerkan oleh penyanyi Kaleb Jonath.
Lagu ini telah dirilis pada tahun 2020.
Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube PASSION VIBE.
Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
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(Tribunnews.com)
Penulis: Lanny Latifah
Editor: bunga pradipta p
Sumber: TribunSolo.com
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Chord Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
Its Only Me - Kaleb J
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