Chord Gitar dan Lirik Lagu Now I Know - Kaleb J: Sampai Kau Lelah Sendiri dan Memilih Tuk Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Now I Know yang dinyanyikan oleh penyanyi Kaleb J.

Lagu Now I Know dirilis pada 21 April 2021 lalu.

Now I Know menjadi single kedua Kaleb J setelah sukses meluncurkan It's Only Me.

Video klip lagu Now I Know dirilis di YouTube Passion Vibe dan ditonton lebih dari 1,4 juta hingga Rabu, (1/9/2021).

Kini lagu Now I Know viral di TikTok dengan kutipan lirik: sampai kau lelah sendiri dan memilih tuk pergi.

Chord Gitar Lagu Now I Know - Kaleb J:

[Intro]

Em

[Verse 1]

B E

Aku tak menyadari

F# G#m

Kau t'lah menaruh hati

C#7 C#m7 F#

Kepadaku yang selalu menjadi temanmu

B Emaj7 E

Awalnya ku tak ingin

F# G#m7

Membuka pintu hati

C#7 C#m7 F#7

Tak sengaja t'lah terbuka lagi, hatiku

[Pre-Chorus]

C#m7 D#m7

Aku salah telah mengacuhkanmu

B E

Sampai kau lelah sendiri

F#

Dan memilih 'tuk pergi

[Chorus]

B

Now I know,

E F#

How much I love you

D#7 G#m7

I'm so lost without you

C#7 C#m7

When you're not by my side

F#7 Bm B

Now I know,

E F#

How much I love you

D#

and Now I know,

G#m7

how much I need you

C#7 C#m7

Now I realize

F# Em

Yes I know it's all too late

[Verse 2]

B E

Terlambat kumengerti

F# G#m7

Arti dirimu kasih

C# C#7 C#m7

Bukan sekedar pengisi hari

F#

Kau lain

B E

Bahkan saat diriku

F# G# G#m7

Belum sadar cintamu

C#7 C#m7 F#7 C#m7

Aku tak bisa terlalu jauh darimu

[Pre-Chorus]

D#m7

Aku salah telah mengacuhkanmu

E

Sampai kau lelah sendiri

F#

Dan memilih 'tuk pergi

Video Klip Lagu Now I Know - Kaleb J:

