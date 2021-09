Chord Lagu Lilin Lilin Kecil - Chrisye, Beserta dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dari lagu yang berjdul Lilin Lilin Kecil berikut ini.

Lagu Lilin-lilin Kecil dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Chrisye.

Chrisye merupakan penyanyi legendaris yang lagunya selalu di sukai banyak kalangan.

Lagu ini menceritakan tentang harapan bangsa kepada generasi-generasi penerus.

Lagu berjudul Lilin Lilin Kecil milik Chrisye dirilis pertama kali pada 1977.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesepian - Dygta: Sempurnakan Hidupku dari Rapuhnya Jiwaku

Baca juga: Chord Tunjuk Satu Bintang - Sheila On 7: Akan Ku Ukir Satu Kisah Tentang Kita

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Lilin Lilin Kecil - Chrisye:

Intro: E A (2x)

*

E A

ooo manakala

E A E

mentari tua lelah berpijar

G C

ooo manakala

G C G

bulan nan genit enggan tersenyum

Am G

berkerut kerut tiada berseri

Am Em

tersendat-sendat merayap

C Bm Am G D

dalam kegelapan

Am G Am G

hitam kini hitam mimpi

C Bm F# B

gelap kini akankah berganti

Baca juga: Chord Gitar Pupus - Dewa 19, Kunci Dimainkan dari C: Baru Ku Sadari Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Lebih Indah - Adera, Lengkap dengan Video Klipnya

* Reff

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau mengganti

G# C#m A

sanggupkah kau memberi

E A B

seberkas cahaya

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau berpijar

G# C#m

sanggupkah kau menyengat

E A B

seisi dunia

*

E A

ooo manakala

E A E

mentari tua lelah berpijar

G C

ooo manakala

G C G

bulan nan genit enggan tersenyum

Am G

berkerut kerut tiada berseri

Am Em

tersendat-sendat merayap

C Bm Am G D

dalam kegelapan

Am G Am G

hitam kini hitam mimpi

C Bm F# B

gelap kini akankah berganti

* Reff

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau mengganti

G# C#m A

sanggupkah kau memberi

E A B

seberkas cahaya

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau berpijar

G# C#m

sanggupkah kau menyengat

E A B

seisi dunia

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau mengganti

G# C#m A

sanggupkah kau memberi

E A B

seberkas cahaya

*

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau berpijar

G# C#m

sanggupkah kau menyengat

E A B

seisi dunia

(*/OWW)

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul Chord Gitar Dan Lirik Lagu Lilin Lilin Kecil - Chrisye "Engkau Lilin Lilin Kecil Sanggupkah Kau Bersinar"



Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu