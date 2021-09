Rilis Lagu Berjudul Markisa, Cinta Laura Ungkap Proses Syuting Video Klip: Latihan Koreografi 28 Jam

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Cinta Laura baru saja merilis lagu barunya yang berjudul Markisa.

Menurut Cinta, lagu ini memiliki keunikan tersendiri.

Cinta menjelaskan, lagu Markisa menggunakan inggris, namun instrumen lagu tersebut kental budaya khas Indonesia.

Dalam penggarapan lagu ini, Cinta Laura bekerja sama dengan composer Eka Gustiwana untuk menyusun instrumennya.

Baca juga: Kolaborasi dengan Eka Gustiwana, Cinta Laura Rilis Single Markisa

Hal itu diketahui dalam kanal YouTube Boy William yang tayang pada Senin, (6/9/2021).

"Ini kan composer lagunya Eka Gustiwana kan, dan percaya nggak percaya tuh aku ngasih referensi dia lagu-lagu Bollywood tau nggak," terang Cinta Laura.

Kemudian, ia berkata kepada Eka supaya bisa menjadikan lagu Markisa ini tanpa menghilangkan unsur budaya Indonesia.

Ia memang menginginkan iringan lagu Markisa ini menggunakan iringan khas Indonesia.

Lalu, diputuskan instrumen yang digunakan adalah kecapi Minang, pesaluang Minang, sarunai Minang, sape Kalimantan, kendang dangdut, vokal Kalimantan dan kendang Sunda.

"So this is trully Indonesia, yes liriknya bahasa inggris tapi secara instrumen dan budaya it's very Indonesian," terang Cinta Laura.

Baca juga: Akui Pernah Jadi Korban Hubungan Toxic, Cinta Laura: Kita Semua Nggak Ada yang Aman