Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta - Krisdayanti feat Melly Goeslaw: Cinta Tegarkan Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Cinta dari Krisdayanti feat Melly Goeslaw.

Diketahui lagu Cinta dibawakan oleh diva Tanah Air, Krisdayanti.

Tak sendiri, dalam lagu ini ia berkolaborasi dengan musisi Melly Goeslaw.

Lagu berjudul Cinta telah dirilis, pada 2005 silam.

Chord gitar dan lirik lagu Cinta - Krisdayanti feat Melly Goeslaw:

[Intro] Em D C Bm G A# Am D [Verse 1] Em Menepak jalan yang menjauh D G Tentukan arah yang ku mau C A B Tempatkan aku pada satu peristiwa B Yang membuat hati lara [Verse 2] Em Didekat engkau aku tenang D G Sendu matamu penuh tanya C A Misteri hidup akankah menghilang B Dan bahagia di akhir cerita [Chorus] Em Cinta tegarkan hatiku D G Tak mau sesuatu merenggut engkau Am Bm Em D Naluri ku berkata tak ingin terulang lagi F#m B Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa Em Aku junjung petuahmu D G Cintai dia yang mencintaiku Am B Em D Hati yang dulu berlayar kini telah menepi F# B Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia [Intro] Em D C Bm G A# Am D [Verse 2] Em Didekat engkau aku tenang D G Sendu matamu penuh tanya C A Misteri hidup akankah menghilang B Dan bahagia di akhir cerita [Chorus] Em Cinta tegarkan hatiku D G Tak mau sesuatu merenggut engkau Am Bm Em D Naluri ku berkata tak ingin terulang lagi F#m B Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa Em Aku junjung petuahmu D G Cintai dia yang mencintaiku Am B Em D Hati yang dulu berlayar kini telah menepi F# B Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia Em Am Cinta biar saja ada D G Yang terjadi biar saja terjadi Am B Em D Bagaimanapun hidup ini hanya cerita F# C Cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan Em Cinta [Coda] Em D C Bm G Am D G





(Tribunnews.com)