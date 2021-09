Chord Gitar Memikirkan Dia - Seventeen, dengan Lirik: Resah Hati Ini Tanpanya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Memikirkan Dia yang dipopulerkan oleh grub musik, Seventeen.

Lagu Memikirkan Dia merupakan salah satu singel dalam album kelima Seventeen yang bertajuk 5ang Juara.

Album tersebut dirilis pada tahun 2013 oleh G&P Records.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Memikirkan Dia - Seventeen

Intro : C..

C Am G

C Am G

C G Am

Tuhan ku lagi sendiri

G Dm

Memikirkan dia

F G

S'lalu tentang dirinya

C G Am

Tuhan ini jeritan jiwaku

G Dm

Jeritan tentang hatiku

F G

Semua keluh kesahku

F G

Semua keluh kesahku

Chorus :

F G Em

Resah hati ini tanpanya

Am Dm

Memikirkan dia

G C

S'lalu tentang dia yang memberikan

F

Indahnya cinta

G Em

Untuk kumiliki

Am Dm

Menggenggam indahnya dunia

G C

Sampai waktu menghentikan semua

Intro : C Am Em

C Am Em

C G Am

Tuhan setiap detik demi detik

G Dm

Ku s'lalu merindukannya

F G

S'lalu tentang dirinya

F G

Semua tentangnya

Kembali ke : Chorus

Int. : E F C

E F G

Kembali ke : Chorus

Intro : F G Em

Am Dm G C

F

Indahnya cinta

G Em

Untuk kumiliki

Am Dm

Menggenggam indahnya dunia

G C

Sampai waktu menghentikan semua

