Chord Gitar Lagu Penantian dari Armada Band, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Penantian dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Armada Band.

Lagu Penantian pertama kali dirilis oleh Armada Band pada tahun 2014.

Lagu berjudul Penantian ini menjadi salah satu single yang berda di album Pagi Pulang Pagi.

Lagu Penantian bercerita tentang kisah penantian panjang seseorang yang menunggu kekasihnya untuk kembali padanya.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Melawan Restu - Mahalini: Mungkinkah Aku Meminta

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kumau Dia - Andmesh: Apapun Rintangan yang Ku Ingin Bersama Dia

Chord Gitar Lagu Penantian - Armada Band:

[Intro]

Am G C

Dm E Am

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

kembali pulang.. untukku..

[Chorus]

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

[Instrumen]

F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

[Chorus]

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

E G D Dm E

wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

[Outro]

Am E G D

Dm E Am

hatiku pilu.. sepilu-pilunya..

Baca juga: Chord Mari Bercinta - Sheila On 7, Terlalu Banyak Cinta Kan Binasa

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu 21 Guns - Green Day, Mulai dari Kunci C: One, 21 Guns

Penantian - Armada Band:

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu