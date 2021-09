Chord Gitar Lagu Kumau Dia - Andmesh, Lengkap dengan Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Kumau Dia.

Lagu Kumau Dia dipopulerkan oleh Andmesh Kamaleng dan merupakan single dari album Cinta Luar Biasa.

Lagu ini menceritakan tentang kisah percintaan yang mengalami perbedaan.

Chord gitar lengkap dan lirik lagu Kumau Dia - Andmesh:

Intro : C F G

ooo..wo..

C F G -Em F

(kumau dia..)

C Cmaj7

kuharap.. semua ini bukan

F

sekedar harapan

C Cmaj7

dan juga.. harapan ini bukan

F

sekedar khayalan..

Am G C

biarkan ku menjaganya sampai

F

berkerut dan putih rambutnya

F G Am

jadi saksi cintaku padanya

C

tak main-main hatiku

Bb F

apapun rintangan yang ku ingin

G

bersama dia..

Reff :

C

ku mau dia..

F G

tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku..

C

ku mau dia..

F G

walau banyak perbedaan

C F

ku ingin dia bahagia

G

hanyalah denganku..

Int. C F G -Em F

(wooo.. wooo..)

C

biarkan ku menjaganya sampai

Cmaj7

berkerut dan putih rambutnya

F

jadi saksi cintaku padanya houuu..

Am C

tak main-main hatiku

Bb F

apapun rintangan yang ku ingin

G

bersama dia..

Reff :

C

ku mau dia..

F G

tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku..

C

ku mau dia..

F G

walau banyak perbedaan

C F

ku ingin dia bahagia

G

hanyalah denganku..

Bb F G

bukan ku memaksa oh Tuhan

C

tapi ku cinta dia..

F Am G

(yang ku cinta hanya di..a)

C

ku mau dia..

F Am G

(yang ku mau hanya di..a)

Musik : Dm C Bb -F G

(hhaaa..)

Reff :

C

ku mau dia..

F G

hoo wooo..

C F G

dan hanyalah dia..

(Overtune)

D

ku mau dia..

G A

tak mau yang lain

D G

hanya dia yang selalu ada

Bm A

kala susah dan senangku..

D

ku mau dia..

G A

walau banyak perbedaan

D G

ku ingin dia bahagia

A

hanyalah denganku..

C G A

bukan ku memaksa oh Tuhan

D

tapi ku cinta dia..

G Bm A

(ku cinta dirinya...)

D

ku mau dia..

G Bm A

(ku mau dirinya...)

G

hanyaah dia..

D

Tuhan ku cinta dia..

Video Klip

