Chris Martin Ungkap Arti Lagu ''My Universe'' dan Alasannya Kolaborasi dengan BTS

Setelah berbulan-bulan memunculkan banyak spekulasi, BTS dan Coldplay akan meluncurkan single berjudul My Universe.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA - Coldplay dan BTS akhirnya mengumumkan "My Universe" sebagai single kolaborasi mereka.

Baru-baru ini vokalis Coldplay, Chris Martin diundang untuk menjadi bintang tamu di The Kelly Clarkson Show untuk pemutaran perdana musim ketiganya.

Dalam wawancaranya, pembawa acara Kelly Clarkson menanyakan tentang kolaborasi Coldplay x BTS.

“Ini disebut ‘My Universe’ dan Anda melakukannya dengan BTS bukan? Saya suka itu. Saya suka Anda bekerja dengan BTS,” ucap Kelly Clarkson. Selasa (14/09/2021).

Baca juga: BTS Bawa Pulang Tiga Trofi MTV Video Musik Awards 2021

Chris Martin mengungkapkan arti dari lagu My Universe dan alasan berkolaborasi dengan BTS.

“Kami benar-benar tidak percaya pada batasan atau pemisahan apa pun, jadi lagu 'My Universe' adalah tentang seseorang yang diberi tahu bahwa mereka tidak bisa mencintai orang lain, atau tidak bisa dengan ras ini, atau mereka tidak bisa menjadi gay atau apa pun itu,” jawab Chris Martin.

BTS berhasil membawa pulang tiga penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2021. RM dkk mengucapkan terima kasihnya pada para ARMY. (Billboard.com)

BTS memang di anggap sebagai pemecah batasan, mereka telah menentang ekspetasi para kritikus dan mengambil alih arus global utama dengan cara yang belum pernah dilakukan grup K-Pop lain sebelumnya.

Menurut Chris, BTS merupakan artis yang sempurna untuk diajak berkolaborasi lewat lagu My Universe.

“Dan kami pikir, akan bagus untuk menyanyikan ini dengan BTS karena mungkin kami tidak seharusnya bersama. Dan itu ternyata menjadi salah satu hal paling menyenangkan yang pernah ada. Saya pergi ke Korea untuk bersama mereka, itu luar biasa,” lanjut Chris.

My Universe akan dirilis pada 24 September mendatang dan lagu tersebut merupakan bagian dari album studio Coldplay berjudul Music of The Spheres yang akan rilis pada 15 Oktober 2021.