Chord Lagu Sahabat Tak akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth: Kamu Begitu Berarti dan Istimewa di Hati

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Sahabat Tak akan Pergi dalam artikel berikut ini.

Lagu Sahabat Tak akan Pergi dinyanyikan oleh Betrand Peto berduet dengan Anneth Delliecia.

Lagu terbaru Betrand ini diciptakan oleh Dodi Hardianto.

Video klipnya ditayangkan di YouTube MOP Music Channels pada 11 September 2021, lalu.

Hingga Senin (20/9/201), video klip Sahabat Tak akan Pergi telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali.

Bahkan, kini lagu tersebut viral di TikTok dengan kutipan lirik: kamu begitu berarti dan istimewa di hati.

Chord Gitar Sahabat Tak akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth:

[Intro] : Am F G C

F Dm E

Am Dm

Sahabat coba kita arungi

G C

Lautan luas kita sebrangi

F Dm

Gunung yang tinggi kan kita daki

Bm E F# B

Tak merasa letih

Em Am

Melangkah ku ke ujung samudera

D G

Karena tanpa kamu aku hampa

C Am

Sahabatku di setiap langkah

F#m B

Kau selalu ada

Reff :

E-A Dm

Kamu begitu berarti

G C

Dan istimewa di hati

F Dm

Selamanya rasa ini

Bm E

Sahabat tak akan terganti

A Dm

Dan ingatlah hari ini

G C

Sampai kita tua nanti

F -Em Dm

Sahabat tidak pernah pergi

E Am

Selamanya di dalam hati

[Interlude] : Dm G

C F

Kau sahabatku tak akan terganti

Dm E Am F# B

Haaa.. Aaa.aaa..

Haaa..aaa..aaaa..

Em Am

Melangkah ku ke ujung samudera

D G

Karena tanpa kamu aku hampa

C Am

Sahabatku di setiap langkah

F#m B

Kau selalu ada

Reff :

E-A Dm

Kamu begitu berarti

G C

Dan istimewa di hati

F Dm

Selamanya rasa ini

Bm E

Sahabat tak akan terganti

A Dm

Dan ingatlah hari ini

G C

Sampai kita tua nanti

F Dm

Sahabat tidak pernah pergi

E Am G F Em

Selamanya di dalam hati

Video Klip Sahabat Tak akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth:

(Tribunnews.com)

