Shang Chi Diprediksi Bakal Salip Black Widow sebagai Film Box Office Tahun 2021

Cuplikan adegan Simu Liu yang berperan sebagai Shang Chi dalam film 'Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings'

TRIBUNNEWS.COM - Film Marvel Cinematic Universe (MCU) terbaru, Shang Chi and The Legends of The Ten Rings diprediksi akan menyalip Black Widow sebagai film paling laris di tahun 2021.

Meskipun terganjal karena adanya pandemi Covid-19, Shang Chi menduduki puncak box office untuk minggu ini.

Kejadian ini membuktikan bahwa fans Marvel mendukung segala film yang dibuat oleh MCU untuk tetap tayang di bioskop.

Memang, pandemi Covid-19 membuat adanya pengurangan dalam perilisan film terbaru di bioskop.

Banyak orang lebih memilih untuk berlangganan layanan streaming sehingga berdampak pula terhadap keuntungan yang diperoleh pembuat film.

Simu Liu dipilih Marvel Studios untuk memerankan karakter Shang Chi (INSTAGRAM/SIMULIU)

Contoh kerugian akibat dampak pandemi Covid-19 adalah perilisan Black Widow oleh MCU.

Dikutip dari screenrant.com, Black Widow merupakan film MCU yang menghasilkan laba terendah sejak tahun 2015 ketika Ant-man dirilis di bioskop.

Namun pada tahun ini, Black Widow tetap menjadi raja di box office Amerika Serikat selama tahun 2021 dengan pendapatan total sebesar 183,2 juta dolar AS atau setara Rp 2,8 triliun.

Namun Black Widow diperkirakan bakal disalip oleh kesuksesan Shang Chi.

Hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan dari perilisan Shang Chi sebesar 21,7 juta dolar atau sekitar Rp 309,2 miliar pada penayangan minggu ini dikutip dari Deadline.