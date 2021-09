Chord Gitar Pemilik Hati - Armada: Kau Terindah Kan Slalu Terindah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan chord gitar Pemilik Hati dari Armada.

Chord Pemilik Hati - Armada

[Intro] C F 2x



C F

lihat ku di sini kau buatku menangis



Dm G

kuingin menyerah tapi tak menyerah



Dm G

mencoba lupakan tapi ku bertahan



[Reff]



C G Am

kau terindah kan slalu terindah



G Dm G

aku bisa apa tuk memilikimu



C G Am

kau terindah kan slalu terindah



G Dm G

harus bagaimana ku mengungkapkannya



Dm G C



kau pemilik hatiku



[Interlude] C F



C F

mungkin lewat mimpi kubisa tuk memberi



Dm G

ku ingin bahagia tapi tak bahagia



Dm G

ku ingin dicinta tapi tak dicinta



[Reff]



C G Am

kau terindah kan slalu terindah



G Dm G

aku bisa apa tuk memilikimu



C G Am



kau terindah kan slalu terindah



G Dm G

harus bagaimana ku mengungkapkannya



Dm G C

kau pemilik hatiku Oh, hoooo



[Interlude] F G Em A



F G



[Reff]



C G Am

kau terindah kan slalu terindah



G Dm G

aku bisa apa tuk memilikimu



C G Am

kau terindah kan slalu terindah



G Dm G

harus bagaimana ku mengungkapkannya



Em A

hoooo ooo oo



Dm G Am G

kau pemilik hatiku



Dm

kau pemilik hati



Em A

kau pemilik hati



Dm G C

kau pemilik hatiku

