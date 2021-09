Chord Cinta Selesai dari Mahen Mudah Dimainkan, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Cinta Selesai dari Mahen berikut ini.

Lagu Cinta Selesai menceritakan tentang kisah hubungan asmara seseorang yang telah usai.

Mahendra atau yang akrab disapa Mahen telah merilis single terbarunya yang berjudul "Cinta Selesai" pada November 2020.

Video klip lagu Cinta Selesai dirilis pertama kali di kanal YouTube Indo Semar Sakti.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Kulepas Dengan Ikhlas - Lesti Kejora, Mulai dari Kunci G

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Nothings Gonna Change My Love For You dari George Benson

Chord dan Lirik Lagu Cinta Selesai - Mahen:

Intro : C Am G F



C Am

dalam perjalanan cinta

G F

siapa yang tak terluka

C Am

jika segala yang ku beri

G F

tak pernah ada arti



F G

hingga akhirnya

F G

kau memilihnya



Reff I :

-E A

lalu apalagi

F#m D

jika ingin pergi

E D C#m

ku tak pernah mengerti

F#m Bm E

hati tak mungkin lanjutkan ini



A

harusnya memberi

F#m D

bukan saling benci

E D C#m

bukan patah hati

F# G

semoga air mata terurai

E A

cinta tlah selesai



Int. A F#m E D G



C Am

semua daya aku coba

G F

tuk pertahankan kita



F G

hingga akhirnya

F G

kau memilihnya



G# D#/G

jika kau bukan untukku

F# C#/F

ku hanya ingin kau tahu bahwa

G# D#/G

setidaknya ku mencintai

F# F G

bukan tuk melukai (huuu)



Reff II :

C

lalu apalagi

Am F

jika ingin pergi

G F Em

ku tak mengerti

Am Dm G

hati tak mungkin lanjutkan ini



C

harusnya memberi

Am F

bukan saling benci

G F Em

bukan patah hati

Am Bb

semoga air mata terurai

(G) (C)

cinta tlah selesai

Baca juga: Chord Gitar Penantian - Armada, Penantian Ini Teramatlah Panjang Coba Kau Rasakan Sayang

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Pesan Terakhir dari Lyodra Ginting

(*/OWW)

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Lirik Lagu ‘Cinta Selesai’ Milik Mahen, Lengkap dengan Chord"

Berita lain terkait Chord Gitar