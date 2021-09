Lirik dan Chord Lagu Pesan Terakhir dari Lyodra Ginting

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan chord gitar lagu Pesan Terakhir yang dinyanyikan oleh Lyodra Ginting.

Pesan Terakhir dirilis pertama kali pada bulan Juli tahun 2021.

Lagu Pesan Terakhir viral setelah banyak dijadikan sound di video-video sosial media terutama TikTok.

Lirik lagu Pesan Terakhir menceritakan tentang keinginan dan pesan terakhir seseorang pada kekasihnya sebelum berpisah.

Lirik dan Chord Lagu Pesan Terakhir - Lyodra Ginting

[Intro]

C G Am G

F C Dm G

[Verse]

C Am

Telah ku coba terus bertahan

F Dm G

Tentang cinta yang kurasa

C Am

Ku mencinta kau tak cinta

F Dm G

Tak sanggup ku terus bertahan

F

Sadarku tak berhak untuk

C

terus memaksamu

Dm

Memaksamu mencintaiku

Am G

sepenuh hati~

F

Aku kan berusaha

C

untuk melupakanmu

F Em

Tapi terimalah

Dm G

permintaan terakhirku

[Chorus]

C G

Genggam tanganku sayang

Am G

Dekat denganku peluk diriku

F C Berdiri tegak di depan aku

Dm G

Cium keningku tuk yang terakhir

C G

Ku kan menghilang jauh darimu

Am G

Tak terlihat sehelai rambutpun

F C

Tapi dimana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

[Verse]

C F C

Ku tak membencimu

Dm Am G

Ku harap kau pun begitu

F C

Tak ingin kau jauh

Dm Em

Tapi takdir menginginkan kita

G

Tuk berpisah

[Chorus]

C G

Genggam tanganku sayang

Am G

Dekat denganku peluk diriku

F C

Berdiri tegak di depan aku

Dm G

Cium keningku tuk yang terakhir

C G

Ku kan menghilang jauh darimu

Am G

Tak terlihat sehelai rambutpun

F C

Tapi dimana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

F C

Tapi dimana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

Artikel ini telah tayang di Sonora.com dengan judul "Chord Gitar dan Lirik Lagu Pesan Terakhir yang Dipopulerkan Oleh Lyodra Ginting"

