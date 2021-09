Chord Gitar dan Lirik Karena Kamu Cuma Satu - Naif: Denganmu Semua Air Mata, Menjadi Tawa Suka Ria

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dan lirik lagu Karena Kamu Cuma Satu yang dinyanyikan oleh Naif.

Lagu Karena Kamu Cuma Satu dirilis pada 2011.

Karena Kamu Cuma Satu termuat dalam album bertajuk Planet Cinta.

Selain itu, Karena Kamu Cuma Satu merupakan lagu bergenre pop.

Chord dan lirik lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Chord dan Lirik Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif

[Verse 1]

C G/B Am

kau yang paling setia

C G/B Am

kau yang teristimewa

Dm C G

kau yang aku cinta

Dm C G

cuma engkau saja

C G/B Am

dari semua pria

C G/B Am

aku yang juara

Dm C G

dari semua wanita

Dm C G

kau yang paling sejiwa

[Chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

Bb G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

Bb G

karena kamu cuma satu untukku

[Instrumental]

C G/B Am

C G/B Am

[Pre-Chorus]

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[Chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

Bb G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

Bb G

karena kamu cuma satu untukku

[Solo]

C G/B Am Dm C G

C G/B Am Dm C G

Em Am F

[Pre-Chorus]

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[Bridge]

D A/C# Bm

dari semua pria

D A/C# Bm

aku yang juara

Em D A

dari semua wanita

Em D A

kau yang paling sejiwa

[Chorus]

D A/C# Bm

denganmu semua air mata

Em D A

menjadi tawa suka ria

F#m Bm

akankah kau selalu ada

C A

menemani dalam suka duka

D A/C# Bm

denganmu aku bahagia

Em D A

denganmu semua ceria

F#m Bm

janganlah kau berpaling dariku

C A

karena kamu cuma satu untukku

[Outro]

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A D

untukku

