BTS Bawa Pulang Lima Penghargaan pada Meus Premios Nick Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BTS kembali membawa pulang piala. Kali ini grup dengan tujuh orang anggota tersebut berhasil menang dalam lima kategori pada acara Meus Premios Nick Awards 2021 (MPN), Rabu (29/09/2021).

Meus Premios Nick Awards 2021 berlangsung pada 28 September 2021 kemarin, di Sao Paulo, Brasil melalui Nickelodeon.

Seperti tahun sebelumnya, penghargaan diadakan secara virtual dan dipandu oleh Bianca Andrade dan Fred melalui siaran YouTube dan Facebook.

Lima kategori yang berhasil dibawa pulang BTS di antaranya, Fan of the Year oleh ARMY, Favorite Hit International lewat lagu “Butter”, Challenge Hits of the Year lewat lagu “Permission to Dance”, Clip of the Year lewat lagu “Butter” dan Favorite Musical Group.

Hal tersebut menambah panjang sederet prestasi yang telah mereka dapatkan sebelumnya, lagu “Butter” dan “Permission to Dance” sendiri sudah mendapat banyak sekali perhargaan setelah perilisannya.

Setelah empat bulan rilis, video musik “Butter” sudah disaksikan sebanyak hampir 570 juta kali, sedangkan untuk video musik “Permission to Dance” sudah diputar sebanyak hampir 330 juta kali dalam waktu dua bulan setelah rilis.

Baru-baru ini lagu “Permission to Dance” juga sempat dibawakan dalam Sidang Umum PBB ke-76. Lagu tersebut juga menjadi tema dalam konser mereka yang akan datang di Los Angeles, Amerika Serikat.