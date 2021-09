Chord Gitar Lagu Denganmu Cinta - Mytha: Denganmu Bagai Terbang Melayang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Denganmu Cinta dalam artikel berikut ini.

Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi jebolan Mamamia Show, Mytha Lestari.

Denganmu Cinta dirilis pada 2016 lalu, di bawah naungan Sony Music Entertainment.

Video klip lagu Denganmu Cinta tayang di kanal YouTube Mytha VEVO pada 24 Oktober 2016.

Kini lagu Denganmu Cinta viral di TikTok dengan kutipan lirik: denganmu bagai terbang melayang, kita berdua slalu bersama bagai di surga.

Chord Gitar Lagu Denganmu Cinta - Mytha:

[Intro]

C..F..C..F..-G

C F C F

..Sayang tahukah.. beruntungnya aku

G A Dm G

miliki kekasih seperti dirimu

C F C F

..selalu rindu.. selalu ingin

Gm -C F

bersama dengan kamu

Dm F G

tak 'kan ingin aku berpisah..

[Chorus]

F Fm Em

Denganmu bagai terbang melayang

Am Dm

kita berdua s'lalu bersama

G

bagai di surga

Gm C

dan tak 'kan terpisahkan..

F Fm Em

Denganmu hidup ini sempurna

Am Dm

tak ingin lagi meraih cita

G (C)

cukup denganmu cinta..

[Interlude]

C..F..Bb..G..

C F C F

..Selalu rindu.. selalu ingin

Gm -C F

bersama dengan kamu

Dm (Bb) G

tak kan ingin aku berpisah..

[Chorus]

F Fm Em

Denganmu bagai terbang melayang

Am Dm

kita berdua s'lalu bersama

G

bagai di surga

Gm C

dan tak 'kan terpisahkan..

F Fm Em

Denganmu hidup ini sempurna

Am Dm

tak ingin lagi meraih cita

G C

cukup denganmu cinta

Cm D# Fm Dm G

oohhh hooo...huu.. uuu..

F Fm Em

Denganmu bagai terbang melayang

Am Dm G A

kita berdua s'lalu bersama houooo..

[Overtune]

G Gm F#m

Denganmu bagai terbang melayang

Bm Em

kita berdua s'lalu bersama

A

bagai di surga

Am D

dan tak 'kan terpisahkan

G Gm F#m

Denganmu hidup ini sempurna

Bm Em

tak ingin lagi meraih cita

A Bm A E

cukup denganmu cinta wouwuu..

Em D A/C#Bm G D..

cukup denganmu cinta..

Video Klip Lagu Denganmu Cinta - Mytha:

