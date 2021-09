Web Series ''Masak Yuk!'', Kenalkan Masakan Hits Ala Korea Selatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korea Culture Centre Indonesia (KCCI) dan CJ Indonesia perkenalkan memasak ala budaya Korea Selatan lewat web series berjudul "Masak Yuk!".

Web series Masak Yuk! ini berkonsep variety show, dan akan tayang di kanal YouTube KCCI mulai (1/10/2021), dan akan tayang setiap hari Jumat pukul 20.00 WIB.

Produser Web series Masak Yuk!, Andira Pramanta mengatakan, serial tersebut akan tayang dalam lima episode.

"Series ini akan tayang dalam lima episode, di mana mengisahkan tentang berbagai masakan Korea yang dibalut dengan keseruan para influencer," kata Andira Pramanta di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).

Wab series ini nantinya akan memperkenalkan makanan hits Korea Selatan, satu di antaranya Pasta Gochujang.

Tak hanya diperkenalkan, nantinya juga akan dibagikan beberapa tips masak makanan ala Korea Selatan.

Untuk diketahui, pasta Gochujang otentik buatan Korea ini juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga misi pengenalan budaya Korea melalui makanan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, web series Masak Yuk! ini dibintangi 5 influencer ternama di sosial medianya dengan nuansa K-Pop nya yaitu, Alphi, Vidy, Geraldy, Bora, dan Jinjuu.

Adapun Direktur KCCI, Kim Yong-woon memiliki tujuan yaitu lewat Masak Yuk! akan dapat memberi informasi dan edukasi untuk masyarakat dan memperkenalkan lebih banyak tentang budaya masak Korea menggunakan Gochujang sebagai bahan pokok utamanya.