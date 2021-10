9 Drama Korea Tayang Oktober 2021: The Kings Affection, Jirisan, hingga Chimera

The King's Affection dan Jirisan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sembilan drama Korea yang dijadwalkan tayang pada Oktober 2021.

Pada 11 Oktober, drama yang dibintangi Ro Woon SF9, The King's Affection, dijadwalkan tayang di KBS2.

Dalam drama ini, ia beradu akting dengan Park Eun Bin.

Sementara itu, Han So Hee akan kembali tampil dalam drama terbaru produksi Netflix berjudul My Name.

Kamu akan melihat sisi lain Han So Hee dalam drama ini.

Baca juga: Fakta Drama Jirisan yang Dibintangi Aktris Termahal di Korea Selatan

Baca juga: Preview Hometown Cha-Cha-Cha Episode 11, Babak Baru Hubungan Kepala Hong dan Hye Jin

Aktris papan atas Korea Selatan, Gianna Jun, akan comeback lewat drama Jirisan pada 23 Oktober mendatang.

Jirisan dijadwalkan tayang di tvN.

Dirangkum dari Asian Wiki dan Koreaboo, simak daftar drama Korea tayang Oktober 2021:

1. The All-Round Wife

The All-Round Wife (KBS1)

Stasiun TV: KBS1