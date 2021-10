BTS Borong Penghargaan di The Fact Music Awards 2021

BTS baru saja merilis video klip kolaborasinya dengan Coldplay bertajuk My Universe, Kamis (30/9/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bangtan Boys (BTS) membawa pulang 5 penghargaan di ajang The Fact Music Awards 2021.

Selain itu, BTS juga membawa pulang Daesang (Hadiah Utama) di The Fact Music Awards 2021, sekaligus menandai keempat kalinya mereka memenangkan penghargaan ini.

Dilansir dari Soompi, Minggu (3/10/2021), The Fact Music Awards 2021 berlangsung pada 2 Oktober dalam upacara “on-tact” dan dipandu Shin Dong Yup, Seohyun SNSD, dan Boom.

Hadir juga para nominasi sekaligus pengisi acara yaitu BTS, Seventeen, Itzy, Stray Kids, ATEEZ, The Boyz, Super Junior, Oh My Girl, Brave Girls, Enhypen, Astrp, Stayc, Hwang Chi Yeol, Kang Daniel, Cravity, Weekly, dan Lim Young Woong.

Ada juga deretan aktor bertabur bintang dan selebritas lainnya sebagai pembawa acara penghargaan.

Baca juga: Jin BTS Akan Nyanyikan OST Utama untuk K-Drama Terbaru Berjudul Jirisan

BTS membawa pulang total lima penghargaan, yakni Daesang (penghargaan utama), Artist of the Year (Bonsang), Listener's Choice, Fan N Star Most Voted (Penyanyi), dan U+ Idol Live Popularity Award.

Baca juga: Sudah Rilis, Ini Detail Menarik dari MV My Universe Coldplay x BTS

“Kami bersyukur telah menerima penghargaan sebesar itu, Kami telah melakukan dan mencapai banyak hal tahun ini, dari mendapatkan No. 1 di Billboard [Hot 100], tampil di Grammy, dan pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi kami tidak dapat melihat penggemar kami," kata RM saat pidato kemenangan.

"Kami sangat menyesali ini, tetapi karena kami telah menerima begitu banyak cinta dari jauh, kami dapat menerima penghargaan besar lainnya seperti ini," tambahnya.

Mendapat penghargaan utama dan empat penghargaan lainnya, membuat hati RM tersentuh karena dukungan tak henti-hentinya dari para penggemar.