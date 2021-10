Chord Gitar Minyak Habih Samba Tak Lamak - David Iztambul dan Ovhi Firsty

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Minyak Habih Samba Tak Lamak yang dinyanyikan David Iztambul dan Ovhi Firsty.

[Intro] C# F# G# C#

A#m D#m F# G#

A#m F#

alah batahun kito jalani

G# C#

cinto nan suci arek babuhua mati

A#m D#m

saliang bajanji indak kamamungkia

F# G#

nyatonyo janji mainan bibiah

C# F#

maafkan denai oi uda sayang

G# C#

sungguah tak niaik hati nak malukoi

D#m

kandak rang tuo nan manjodohkan

F# G# C#

jikok dilawan takuik badoso

[Reff]

F# G#

salah yo salah denai manaruah raso

Fm A#m

batanam kasiah sayang babuah luko

D#m G#

ulah dek bansaik juo cinto nan taniayo

C# C#7

sansai juo

F# G#

apolah dayo denai nan di jodohkan

Fm A#m

bak cando minyak habih samba tak lamak

D#m G#

arek kito bajanji nyato tak batapati

F# G# C#

maaf kan denai uda

Musik: F# G# Fm A#m

D#m G# C#

F# G# Fm A#m

D#m G# C# G#

