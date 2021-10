Chord dan Lirik Lagu Jangan Salah Menilaiku - Trio Elexis, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Jangan Salah Menilaiku dinyanyikan dan dipopulerkan oleh grup musik Trio Elexis.

Lirik lagu Jangan Salah Menilaiku diciptakan oleh Wenceslaus Maria.

Lagu Jangan Salah Menilaiku milik Trio Elexis dirilis pertama kali pada tahun 2017.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang selalu dinilai salah oleh kekasihnya, dan selalu diragukan perasaan cintanya kepada sang kekasih.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Salah Menilaiku - Trio Elexis:

[Intro]

C G F G

C F G C

G

C G

Mungkin kau selalu menduga

F C

Diriku tak pernah memahamimu

C G

Bahkan kau selalu curiga

F

Ada yang lain

G C G

dan ku duakan cintamu

C G

Jangan kau salah menilaiku

F

Dengan semua sikap

C

diamku ini

C G

Jauh di dalam lubuk hatiku

F

Terukir indah..

G C G

terukir indah namamu

[Reff]

C

Sayang.. mengapa masih saja kau

G

ragukan cintaku

F

Ketulusan hatiku ku persembahkan

G C G

hanya untukmu..

C

Sayang.. andaikan

F

kau dapat melihat hatiku..

C

Kau akan menyadari

G C

betapa ku sangat mencintaimu

[Intro]

C G F G

C F G C

G

C G

Jangan kau salah menilaiku

F

Dengan semua sikap

C

diamku ini

C G

Jauh di dalam lubuk hatiku

F

Terukir indah..

G C G

terukir indah namamu

[Reff]

C

Sayang.. mengapa masih saja kau

G

ragukan cintaku

F

Ketulusan hatiku ku persembahkan

G C G

hanya untukmu..

Jangan Salah Menilaiku - Trio Elexis

(Tribunnews.com)

