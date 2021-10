Chord Briliant 3x - Sheila On 7: Sisakan Waktumu untuk Aku Miliki

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Briliant, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Briliant ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Di album ini terdapat hits lain dari Sheila On 7 seperti lagu Pemuja Rahasia, Itu Aku dan juga Pejantan Tangguh.

Berikut chord Briliant 3x dari Sheila On 7

Intro : Em C D F#m (2x)

A C#m

Brilliant 3x... Cara kau memahamiku

A C#m

Brilliant 3x...Perlakuanmu padaku

C

Sisakan waktumu untuk aku miliki

A C#m

Brilliant 3x... Percepat laju jantungku

A C#m

Brilliant 3x... Peras keringat dinginku

F#m A

Brilliant 2x... Brilliant 2x...

C A

Sisakan waktumu untuk aku miliki

Intro : G Em (2x) F#m Bm B



A E

Kapankah aku mengimbangimu

A C#m

Kapankah aku menaklukkan hidupmu

A E

Bisakah aku mengimbangimu

A C#m

Bisakah aku menaklukkan hidupmu

F#m

Sudahilah tinggimu

Am D E

Sisakan hidupmu denganku

Intro : Em C D F#m (2x)

A C#m

Brilliant 3x... Angkuh ratakan egoku

A C#m

Brilliant 3x... Tinggi dan tak terkendali

F#m A

Brilliant 2x... Brilliant 2x...

C A

Sisakan waktumu untuk aku miliki

Intro : Em A...C# C (2x) D

G Am Bm

Kubenturkan diriku di telapak kakimu

C Bm Am

Aku adalah hampa yang bersinar bila kau sentuh

G Am Bm

Tiap gerak kecilmu meledakkan hatiku

C Bm Am

Seakan tak percaya sentuhanmu adalah nyata

G D F#

Coba rebahkan... naluri itu... pasti dia 'kan

Em

Menuntunmu padaku

Am C F G.....F

Pejamkanlah matamu dan percayakan pada hatimu

G D F#

Coba bebaskan pendengaranmu pasti dia 'kan

Em

Membisikkan namaku...

Am C F G D Am

Pejamkanlah matamu dan percayakan pada hatimu

Intro : G D# F (4x)

Cm D# Gm.....G C G C

Brilliant kau taklukan aku... 3x

Cm Dm

Brilliant kau taklukan, brilliant kau taklukan

D# F Bb

Brilliant kau taklukan aku

Baca juga: Chord Pilihlah Aku - Sheila On 7: Sadarkah Kau Kusayangi

Baca juga: Chord Pemuja Rahasia - Sheila On 7, Akulah Orang yang Akan Selalu Memujamu

Baca juga: Chord Itu Aku - Sheila On 7, Ribuan Hari Aku Menunggumu

(Tribunnews.com)