Chord Tanyaku - Sheila On 7: Kapan Kau Jadi Milikku?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Tanyaku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Tanyaku ini termuat di album Pejantan Tangguh yang dirilis pada 2004 silam.

Lagu ini menceritakan tentang penantian seseorang kepada orang yang dicintainya, kapan akan menjadi kekasihnya.

Berikut chord Tanyaku dari Sheila On 7

Intro : C#m Bm E (4x) Bm

E Am

Tak pernah ku merasa hawa sehangat ini

E Am

Di dalam hidupku

E Am E

Kau beri dan kau bagi semua marah dan candamu

Am

Kuharap hanya untukku

E Am D

Tak pernah ku dihinggapi bahagia

E Am

Seperti ini jatuh hati

G C

Tumbuhkan nyaliku tuk nyanyikan

G F C

Kepadamu aku cinta

G C

Sesaat tersenyum dan kaupun lalu

G F D

Terdiam dan berpaling Biaskan laguku

Reff .

G

Seolah tak tahu

Em

Hanya engkau yang kutuju

Am

Akan kunantikan hatimu

D

Mengiyakanku

B

Kumau kau tahu

C

Tiap tetes tatapmu

Cm G

Iringi tanyaku kapan kau jadi milikku

Em D

Saat kau meratap, saat kau bahagia

C Cm

Kuingin ada di sana

Em D

Saat ku melangkah, saat ku berpijak

C Cm

Adakah kau bersamaku wooouuu

Reff .

G

Seolah tak tahu

Em

Hanya engkau yang kutuju

Am

Akan kunantikan hatimu

D

Mengiyakanku

B

Kumau kau tahu

C

Tiap tetes tatapmu

Cm G

Iringi tanyaku kapan kau jadi milikku

Cm G

kapan kau jadi milikku

Cm G

kapan kau jadi milikku

Cm C#m

kapan kau jadi milikku

Intro : E C#m E

C#m A C#m A

Tetes tatapmu Iringi tanyaku

C#m A C#m A

Tetes tatapmu Iringi tanyaku

Baca juga: Chord Briliant 3x - Sheila On 7: Sisakan Waktumu untuk Aku Miliki

Baca juga: Chord Pilihlah Aku - Sheila On 7: Sadarkah Kau Kusayangi

Baca juga: Chord Pemuja Rahasia - Sheila On 7, Akulah Orang yang Akan Selalu Memujamu

(Tribunnews.com)